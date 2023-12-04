Глава спецслужбы Израиля пообещал уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции

Это следует из аудиозаписи, обнародованной государственной телерадиокомпанией Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские спецслужбы готовы уничтожать лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по всему миру, в том числе в Катаре и Турции, где находятся некоторые руководители этой организации. Это следует из аудиозаписи слов главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля Ронена Бара, обнародованной государственной телерадиокомпанией Kan.

"Кабинет министров поставил перед нами цель. Как говорят на улице, это ликвидация ХАМАС, и мы полны решимости сделать это. Это наш Мюнхен", - заявил Бар, сделав отсылку к событиям Олимпиады в Мюнхене 1972 года, где в результате организованного палестинскими радикалами теракта погибли 11 членов олимпийской сборной Израиля. Израильские спецслужбы в течение 20 лет отслеживали и ликвидировали по всему миру причастных к организации той атаки.

В другом отрывке, обнародованном Kan, глава ШАБАК, говоря о географии предстоящих действий против верхушки ХАМАС, отметил: "Повсюду. В Газе, в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), в Ливане, в Турции, в Катаре, везде". "Это займет несколько лет, но мы будем там, чтобы сделать это", - добавил он.

Kan не уточняет, где и когда была сделана эта запись.