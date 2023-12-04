Al Jazeera: при ударе Израиля в районе больницы в Джабалии погибли четыре человека

По информации телеканала, девять граждан ранены

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате удара армии Израиля по окрестностям больницы Камаля Адвана в Джабалии на севере сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

В свою очередь, палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на свои источники сообщает о том, что в числе жертв последнего израильского удара были дети и женщины. Источники утверждают, что с утра 3 декабря в больницу Камаля Адвана поступили тела по меньшей мере 99 погибших.

Указывается, что в этом больничном комплексе также ищут убежища свыше 10 тыс. палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбежек.