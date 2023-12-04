Al Jazeera: армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

По информации телеканала, активные боевые действия идут в Дженине, Калькилье, Хевроне, поселении Джафна и лагере беженцев Джалазун

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские военные штурмуют города на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия на Западном берегу реки Иордан. Военные штурмуют Дженин, Калькилью, Хеврон, а также поселение Джафна, расположенное к северу от Рамаллы, и лагерь беженцев Джалазун.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о боестолкновениях между силами Армии обороны Израиля и отрядами палестинского сопротивления в Калькилье, атакующими "оккупационную [израильскую] военную технику самодельными взрывными устройствами" и вступающими в перестрелки с военнослужащими.