4 декабря, 02:04
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан

По информации телеканала, активные боевые действия идут в Дженине, Калькилье, Хевроне, поселении Джафна и лагере беженцев Джалазун

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские военные штурмуют города на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия на Западном берегу реки Иордан. Военные штурмуют Дженин, Калькилью, Хеврон, а также поселение Джафна, расположенное к северу от Рамаллы, и лагерь беженцев Джалазун.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о боестолкновениях между силами Армии обороны Израиля и отрядами палестинского сопротивления в Калькилье, атакующими "оккупационную [израильскую] военную технику самодельными взрывными устройствами" и вступающими в перестрелки с военнослужащими. 

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