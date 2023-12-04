Премьер Японии отрицает встречу с главой организации, связанной с "Церковью объединения"

Фумио Кисида пояснил, что когда встретился с бывшим председателем палаты Конгресса США Ньютом Гингричем, его сопровождали несколько человек, но он не был знаком с ними

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отрицает, что несколько лет назад он встречался с главой японского филиала Федерации за всеобщий мир (UPF), имевшего дружественные связи с религиозной организацией "Церковь объединения", замешанной в скандале вокруг убийства бывшего японского премьера Синдзо Абэ. Об этом он сообщил журналистам.

"Когда я встретился с бывшим председателем палаты Конгресса США Ньютом Гингричем, его сопровождало несколько человек, но я не знаком со всеми из них", - сказал Кисида.

Таким образом он прокомментировал материал газеты Asahi. В нем издание со ссылкой на источники сообщило, что 4 октября 2019 года, когда Кисида занимал пост главы политического совета правящей Либерально-демократической партии, он встречался в штаб-квартире партии с Гингричем. Как утверждает газета, на той же встрече присутствовал глава UPF Japan Масаёси Кадзикури. По информации Asahi, между ними произошел обмен визитками, однако сам Кисида заявил, что не помнит этого.

"Церковь объединения" обвиняют в вымогательствах в отношении последователей, которых заставляли делать пожертвования и покупать у самой организации различные товары. По некоторым оценкам, причиненный финансовый ущерб составляет около 2,4 млрд иен ($16 млн по текущему курсу). Следователи в течение года собрали около 5 тыс. улик, подтверждающих противоправные действия "Церкви объединения".

В случае удовлетворения окружным судом Токио иска, поданного властями Японии, "Церковь объединения" потеряет статус религиозной организации и лишится связанных с ним преференций, в частности налоговых послаблений. В то же время организация все равно сможет продолжить свою деятельность в качестве частной компании. Японское законодательство предусматривает роспуск религиозной организации и лишение ее соответствующего статуса в том случае, если суд посчитает ее деятельность "несущей вред общественному благосостоянию".

Особое внимание к организации приковано после того, как бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.