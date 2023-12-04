СМИ: США, Австралия и Япония начали командно-штабные учения на севере Токио

В ходе проведения маневров планируется отработать различные сценарии обороны восточноазиатского государства, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Австралии впервые принимают участие в традиционных японо-американских командно-штабных учениях "Ямасакура" ("Горная сакура"), которые начались на базе сухопутных сил Асака на севере префектуры Токио. Они будут проходить до 13 декабря, сообщил телеканал NHK.

В ходе учений предполагается отработать различные сценарии обороны Японии от внешней агрессии с привлечением войск США и Австралии. Австралийские подразделения при этом будут находиться под американским командованием. Учения серия "Ямасакура" проводятся с 1982 года.

Министры обороны Австралии, США и Японии в июле провели трехсторонние переговоры, на которых было принято решение расширять масштабы совместных тренировок. Токио и Канберра в последнее время подписали с такой целью несколько соглашений, которые облегчают процедуры завоза войск и вооружений на территории обеих стран.