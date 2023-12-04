У посольств Израиля и США в Новой Зеландии обнаружили подозрительные пакеты

В полиции уточнили, что места инцидентов и близлежащие улицы закрыли для пешеходов и автомобилистов

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Оцепление выставлено у посольств Израиля и США в Веллингтоне из-за подозрительных пакетов, оставленных возле зданий. Как сообщили в полиции, в районах инцидентов перекрыто движение транспорта и работают бригады взрывотехников.

"Полицейское оцепление выставлено на двух улицах Веллингтона, где полиция проверяет сообщения о подозрительных пакетах, работают сотрудники группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны Новой Зеландии", - указали в полиции, отметив, что места инцидентов и близлежащие улицы закрыты для пешеходов и автомобилистов.

По данным ведомства, пакеты были найдены незадолго до 14:00 по местному времени (04:00 мск) на улицах Брэндон-стрит и Фицгерберт-Террас, где расположены посольства Израиля и США, но "в качестве меры предосторожности были установлены более широкие кордоны". "Возле израильской дипломатической миссии был выставлен пост охраны", - сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Сообщается, что на улицах, где обнаружили подозрительные пакеты, кроме израильского и американского посольств, расположены колледжи Королевы Маргариты и Святой Марии для девочек, частная школа Торндона и собор Святого Сердца. Все эти учебные заведения и церковь закрыли для входа и выхода на время полицейской проверки.