4 декабря, 03:57
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: на юге сектора Газа из-за удара Израиля погиб один человек

Еще восемь получили ранения

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще восемь были ранены в результате обстрела израильскими военными жилых домов на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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По его данным, одна женщина погибла, еще восемь человек получили ранения в результате обстрела израильскими военными жилого дома в центре Хан-Юниса.

Также телеканал сообщает о трех погибших в результате удара по жилому дому в городе Рафах, расположенном на юге, на границе сектора Газа с Египтом. Еще несколько человек остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. 

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