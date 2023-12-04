Си Цзиньпин призвал мир к солидарности на фоне "эпохальных" изменений

Председатель КНР также выразил надежду, что страны выступят за многостороннее сотрудничество и поспособствуют формированию "человеческого сообщества с единой судьбой"

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Мировое сообщество должно проявить солидарность и усилить многостороннее сотрудничество на фоне беспрецедентных изменений на международной арене. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество", - приводит МИД Китая обращение Си Цзиньпина к участникам международного форума Imperial Springs 2023 ("Императорские источники - 2023", по-китайски известен как "Цунду-2023"), который проходит в городе Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун).

Как уточнил председатель КНР, страны должны приложить совместные усилия ради "построения лучшего мира". "Надеюсь, что вы объедините свою мудрость, выступите за подлинное многостороннее сотрудничество, внесете собственный вклад в формирование человеческого сообщества с единой судьбой", - подытожил он.