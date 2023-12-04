Лукашенко заявил об историческом повышении уровня отношений Белоруссии и КНР

По словам белорусского лидера, Минск давно определился, что будет "сотрудничать, жить и дружить" с Пекином

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Повышение уровня отношений Белоруссии и Китая придало мощный импульс углублению сотрудничества двух стран, открытию новых направлений взаимодействия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае.

"Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества. Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, Минск давно определился, что будет "сотрудничать, жить и дружить с Китаем". "Этой дружбе более 30 лет, и с этого пути ни разу не свернули. Ни влево, ни вправо", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что развитие всестороннего стратегического сотрудничества Белоруссии Китая определено единством "идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня". "Наша встреча 1 марта (текущего года - прим. ТАСС) стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год, - сказал Лукашенко. - С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И больше всего, что радует, - это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями".

Лукашенко 3-4 декабря посещает Китай с рабочим визитом.