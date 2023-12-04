Президент Чили обвинил Израиль в "бесчеловечной жестокости"

Так Габриэль Борич прокомментировал новость о количестве погибших детей в Палестине

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич назвал действия правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа бесчеловечной жестокостью в связи с гибелью большого числа детей.

"Бесчеловечная жестокость Нетаньяху и его правительства", - написал чилийский лидер на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), комментируя новость о числе погибших палестинских детей.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что за 48 дней израильских бомбардировок погибли более 5,3 тыс. несовершеннолетних, и назвала сектор Газа самым опасным в мире местом для детей.