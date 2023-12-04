Премьер Белоруссии направился с визитом в Узбекистан

В Совмине отметили, что в Самарканде пройдет, в частности, заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во главе правительственной делегации направился с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.

"Уже завтра в Самарканде пройдет заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, а также узбекско-белорусский бизнес-форум", - отметили в Совмине.

Там также добавили, что итогом насыщенного дня станет рабочая встреча Романа Головченко с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Ранее Головченко заявлял, что за последние пять лет Белоруссия и Казахстан увеличили объемы взаимной торговли практически в три раза. Белорусский премьер отмечал, что страны достигли товарооборота в $500 млн и есть возможности его удвоить.