Лукашенко намерен обсудить с Си Цзиньпином скорость реализации планов с КНР

Белорусский лидер отметил, что во всех сферах сотрудничества Минска с Пекином есть "движение"

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается обсудить на встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином скорость реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества.

"Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать Председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость".

Белорусский лидер отметил общую нехватку времени на осуществление планов. "И от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит. Оно настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем, - сказал он. - Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине", - добавил Лукашенко.

Президент также заявил о поддержке выдвинутой ранее китайским лидером концепции построения Сообщества единой судьбы человечества. "Вы только что сказали про "Пояс и Путь". Я давно для себя сделал вывод, что "Пояс и Путь" - это, как Вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика, реализуемая, - сказал Лукашенко. - И никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью Вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Вы поставили единую цель для всех. Мир будет за это благодарен Великому Китаю".

По словам президента, Белоруссия очень заинтересована в Китае как в мощной державе. "И в этом не только наш интерес - это интерес всей планеты, потому что здесь [в Китае] живет огромное количество талантливых, трудолюбивых людей", - отметил Лукашенко.

Лукашенко 3-4 декабря находится в КНР с рабочим визитом.