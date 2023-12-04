Мадуро поздравил венесуэльцев с победой на референдуме по территориальному спору с Гайаной

Президент Венесуэлы отметил, что "это первые шаги на пути к национальному единству"

КАРАКАС, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил венесуэльский народ с победой на состоявшемся в воскресенье консультативном референдуме по территориальному спору с Гайаной.

"Да здравствует победа венесуэльского народа! Да здравствует консультативный референдум!" - провозгласил президент на митинге на площади имени Боливара в центре Каракаса, который транслировался по всем каналам венесуэльского телевидения.

"Мы сделали первые шаги на новом историческом этапе, чтобы бороться за то, что принадлежит нам и вернуть то, что было оставлено нам освободителями - Гайану-Эссекибо". - подчеркнул Мадуро. "Это первые шаги на пути к национальному единству", - добавил президент. Мадуро отметил, что американская компания ExxonMobil и правительство США израсходовали много денег, чтобы "саботировать референдум, но <...> он состоялся с большим успехом".

Президент Венесуэлы добавил, что "единственный победитель на референдуме - это народ Венесуэлы и суверенитет Венесуэлы, а единственные проигравшие - это правительство Гайаны, ExxonMobil и империя США". Мадуро подчеркнул, что вместе с героем национально-освободительной борьбы Симоном Боливаром Венесуэла "пойдет освобождать Гайану-Эссекибо".

На консультативном референдуме более 95% граждан положительно ответили все на пять вопросов и высказались за отказ от неприемлемого для Венесуэлы Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года, в поддержку Женевского соглашения, которое позволяет разрешить конфликт путем прямых переговоров сторон конфликта, за непризнание юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной и противодействие незаконному распоряжению Гайаной не делимитированным с Венесуэлой морским шельфом. 95% и 93% участников референдума проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам.

В референдуме по территориальному спору Венесуэлы с Гайаной, по предварительным данным, приняли участие 10 554 320 человек, или более 50% граждан, имеющих право голоса. Об этом по итогам голосования, которое было продлено на два часа до 20:00 по местному времени (03:00 мск понедельника), сообщил председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо.

О споре Венесуэлы с Гайаной

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26,8 тыс. кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.