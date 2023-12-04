Си Цзиньпин заявил о готовности КНР укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией

Председатель КНР также указал на новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и Путь"

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией, налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и Путь". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине.

"Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества", - заявил китайский лидер, его цитирует агентство БелТА. Си Цзиньпин подчеркнул, что для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. "И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным", - отметил он.

По словам китайского лидера, на каждом этапе Белоруссия и Китай выходят на новые договоренности. "Мой большой друг, очень рад еще раз Вас видеть. В рамках Вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений, - сказал Си Цзиньпин. - На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и Путь".

Председатель КНР констатировал, что если десять лет назад инициатива "Пояс и Путь" являлась концепцией, то теперь к сотрудничеству в ее рамках присоединились более 140 стран и международных организаций. По его словам, Белоруссии под руководством ее президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития.