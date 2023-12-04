Лидер "Патриотов" Филиппо заявил о решении НАТО обвинить в неудачах Зеленского

Французский политик также отметил, что Парижу необходимо перестать направлять Киеву деньги и оружие.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что недавнее интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга демонстрирует решение альянса обвинить в неудаче президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Столтенберг сказал в интервью телеканалу ARD, что страны - члены НАТО "должны быть готовы к плохим новостям" с Украины. Он также не стал отвечать на вопрос, как в сложившейся ситуации следует действовать командованию в Киеве. "Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников", - указал Столтенберг.

"Плохие времена для Зеленского! - написал Филиппо в соцсети X (ранее Twitter). - Интервью главы НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD действительно умопомрачительно: пришло время обвинить в неудаче их (стран НАТО) марионетку Зеленского".

"Глубинное государство делает то, что делает всегда: создает марионетку, а затем бросает ее и уничтожает", - добавил Филиппо.

Политик также отметил, что Франции необходимо перестать направлять Киеву деньги и оружие.