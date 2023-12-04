Израильские СМИ сообщают о гибели еще одного заложника в Газе

Погиб 21-летний посетитель музыкального фестиваля Йонатан Самарно, которого похитили 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские СМИ сообщили, что еще один израильский заложник, которого удерживали в секторе Газа сторонники палестинского радикального движения ХАМАС, погиб.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, армейского радио "Галей ЦАХАЛ" и 12-го канала израильского телевидения, 21-летний Йонатан Самарно, похищенный 7 октября, погиб. Он и двое его друзей находились на музыкальном фестивале в кибуце Реим во время нападения ХАМАС и попытались спрятаться в кибуце Беэри, где 7 октября погибли не менее 10% населения. Двое друзей Самарно были убиты, а сам он получил огнестрельное ранение и был похищен в Газу.

Его тело пока что находится у ХАМАС, семье молодого человека сообщили о его гибели в воскресенье вечером. Церемония прощания с ним пройдет в понедельник. Армия обороны Израиля о смерти заложника пока официально не сообщала.