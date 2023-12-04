МИД Китая подтвердил проведение саммита с ЕС 7 декабря

В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин встретится с руководством Евросоюза, сообщила официальный представитель ведомства Хуа Чуньин

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с руководством Евросоюза в Пекине 7 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД республики Хуа Чуньин.

"В соответствии с договоренностями между Китаем и Евросоюзом 7 декабря в Пекине состоится 24-й саммит КНР - ЕС, - говорится в сообщении. - Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен".

Как уточнила Хуа Чуньин, во встрече также примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян.

11 ноября Мишель в эфире французского телеканала LCI сообщил, что саммит ЕС - Китай пройдет 7-8 декабря. Предыдущая очная встреча на высшем уровне в этом формате состоялась в 2019 году.