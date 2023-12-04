СМИ: во Франции с 2017 года предотвратили 43 теракта

В списки склонных к радикальной идеологии внесли более 5 тыс. человек, передает France Info

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Французские спецслужбы смогли предотвратить 43 попытки террористических нападений за последние шесть лет. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, в списки лиц, склонных к радикальной идеологии, во Франции внесено более 5 тыс. человек, при этом около 1,6 тыс. из них вызывают наибольшее беспокойство спецслужб и находятся под постоянным наблюдением. Около 20% из них имеют психические расстройства, как и человек, совершивший в субботу нападение в районе Эйфелевой башни, информирует радиостанция.

Как сообщает France Info, в настоящий момент более 460 человек, склонных к радикальной идеологии, находятся в местах заключения. При этом спецслужбы внимательно следят за ними, так как не исключено, что они могут распространять экстремистские идеи среди своих сокамерников.

2 декабря 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб напал на прохожих в XV округе Парижа. Его жертвой стал 24-летний германо-филиппинский турист. Он умер от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам министра, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине".

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции 3 декабря начала расследование нападения по статьям об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.