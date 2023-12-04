WP: США выступают за передачу управления Газой "обновленной" палестинской администрации

По информации газеты, эта концепция не пользуется популярностью ни среди населения анклава, ни у Израиля

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, что после окончания боевых действий в секторе Газа управление им необходимо передать в руки "обновленной" палестинской администрации, однако эта идея остается непопулярной как среди палестинского населения, так и в израильском правительстве. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

США признают, что передача контроля над сектором палестинской администрации создаст определенные трудности, однако этот вариант все еще остается "лучшим и, возможно, единственным решением", по сравнению с худшими опциями, в частности прямой оккупацией Газы израильскими силами. Концепция Вашингтона, основанная на передаче власти "обновленной" палестинской автономии, не пользуется популярностью среди палестинского населения анклава и у израильских властей, указывает The Washington Post. Так, Израиль хотел бы создать буферную зону в секторе Газа и предоставить своим вооруженным силам доступ к его территории. Однако подобные меры лишат анклав автономии, против чего выступает администрация президента США Джо Байдена. Вашингтон также поддерживает передачу обеспечения безопасности в анклаве от израильских военным международным силам, возможно, сформированным арабскими странами.

Израиль не одобряет вариант с прибытием миротворцев ООН в зону конфликта, так как не доверяет способности организации защитить интересы еврейского государства. При этом арабские страны также "крайне скептически" относятся к отправке собственных контингентов в регион, так как их беспокоит возможная необходимость применения силы к местному населению, указывает газета.

Как отмечает издание, вопрос о послевоенной администрации сектора Газа все еще остается крайне сложным. Власти еврейского государства признают необходимость разработки планов по налаживанию управления анклавом, однако у них нет конкретных предложений и они предпочли бы, чтобы решение по вопросу было принято третьей стороной, указывает The Washington Post со ссылкой на представителей США, участвовавших в консультациях с израильскими властями.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Politico, вышедшем незадолго до его смерти, предложил передать Западный берег реки Иордан под управление Иордании и предупредил, что урегулирование арабо-израильского кризиса на основе принципа двух государств может привести к новому витку эскалации.