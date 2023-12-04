4 декабря, 07:03
Палестино-израильский конфликт

WP: США выступают за передачу управления Газой "обновленной" палестинской администрации

По информации газеты, эта концепция не пользуется популярностью ни среди населения анклава, ни у Израиля

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, что после окончания боевых действий в секторе Газа управление им необходимо передать в руки "обновленной" палестинской администрации, однако эта идея остается непопулярной как среди палестинского населения, так и в израильском правительстве. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

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США признают, что передача контроля над сектором палестинской администрации создаст определенные трудности, однако этот вариант все еще остается "лучшим и, возможно, единственным решением", по сравнению с худшими опциями, в частности прямой оккупацией Газы израильскими силами. Концепция Вашингтона, основанная на передаче власти "обновленной" палестинской автономии, не пользуется популярностью среди палестинского населения анклава и у израильских властей, указывает The Washington Post. Так, Израиль хотел бы создать буферную зону в секторе Газа и предоставить своим вооруженным силам доступ к его территории. Однако подобные меры лишат анклав автономии, против чего выступает администрация президента США Джо Байдена. Вашингтон также поддерживает передачу обеспечения безопасности в анклаве от израильских военным международным силам, возможно, сформированным арабскими странами.

Израиль не одобряет вариант с прибытием миротворцев ООН в зону конфликта, так как не доверяет способности организации защитить интересы еврейского государства. При этом арабские страны также "крайне скептически" относятся к отправке собственных контингентов в регион, так как их беспокоит возможная необходимость применения силы к местному населению, указывает газета.

Как отмечает издание, вопрос о послевоенной администрации сектора Газа все еще остается крайне сложным. Власти еврейского государства признают необходимость разработки планов по налаживанию управления анклавом, однако у них нет конкретных предложений и они предпочли бы, чтобы решение по вопросу было принято третьей стороной, указывает The Washington Post со ссылкой на представителей США, участвовавших в консультациях с израильскими властями.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Politico, вышедшем незадолго до его смерти, предложил передать Западный берег реки Иордан под управление Иордании и предупредил, что урегулирование арабо-израильского кризиса на основе принципа двух государств может привести к новому витку эскалации. 

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