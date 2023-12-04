Кабмин Литвы одобрил поправки к бюджету, повышающие расходы на €650 тыс.

Проект госбюджета составлен с дефицитом в размере 3% ВВП

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы одобрило предложенные депутатами Сейма (парламента) поправки к государственному бюджету на 2024 год, повышающие расходную часть на €650 тыс. Об этом сообщила пресс-служба кабинета.

"Всего парламентом было предложено повысить выделение средств на различные проекты и нужды на €690 тыс. Правительство согласилось с предложениями на сумму €650 тыс.", - говорится в сообщении.

Утверждено повышение ассигнований для службы публичных закупок на €450 тыс., службы регулирования в сфере связи на €120 тыс., департамента миграции на €45 тыс., службы защиты прав потребителя на €30 тыс. Куда будут направлены еще €5 тыс., не уточняется.

Проект госбюджета составлен с дефицитом в размере 3% ВВП. Госдолг составит 39,9% ВВП. Принятие бюджета в Сейме планируется на 5 декабря.