Армия Израиля ночью атаковала 200 военных объектов ХАМАС в Газе

Как отметила армейская пресс-служба, сухопутные подразделения продолжают бои на территории анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ночь на 4 декабря 200 военных объектов движения ХАМАС в секторе Газа, сухопутные подразделения продолжают бои на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сухопутные силы ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа наряду с нанесением массированных ударов ВВС. За ночь ЦАХАЛ атаковал около 200 объектов террористической организации ХАМАС. Сухопутные войска продолжают боевые действия, была уничтожена террористическая инфраструктура, расположенная внутри школ на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, "была уничтожена террористическая инфраструктура, размещенная в школе в Бейт-Хануне (город на северо-востоке сектора Газа - прим. ТАСС), откуда была совершена атака на военнослужащих", добавили в пресс-службе, отметив, что "на территории школьного комплекса были обнаружены две туннельные шахты", а также оружие.

Ночью "ВМС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАС, обеспечивая поддержку наземных подразделений", продолжили военные, указав среди атакованных целей "наблюдательный пункт морских сил ХАМАС и террористическую инфраструктуру в морской гавани Газы". "Войска также нанесли удары высокоточными боеприпасами по военным объектам ХАМАС", - добавили в пресс-службе.