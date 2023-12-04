Президент Южной Кореи сменил шесть министров

Перестановки затронули министерство финансов, сельского хозяйства, морского хозяйства, инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также ведомство по делам ветеранов

СЕУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль поменяет шесть членов кабинета министров, в том числе главу финансового ведомства. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

Перестановки также затронули министерство сельского хозяйства, морского хозяйства, инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также ведомство по делам ветеранов.

На пост министра экономики и финансов предложен бывший старший секретарь президента по экономическим вопросам Чхве Сан Мок, на пост министра сельского хозяйства - бывший старший научный сотрудник Института экономики сельской местности Республики Корея Сон Ми Рён. Министром морского и рыбного хозяйства должен стать директор Института океанологии и технологий Республики Корея Кан До Хён, министром государственных территорий, инфраструктуры и транспорта - глава государственной жилищно-строительной корпорации Пак Сан У.

Министерство по делам малого, среднего и венчурного бизнеса возглавит второй заместитель министра иностранных дел О Ён Чжу. Министерством по делам ветеранов будет руководить бывший ректор Женского университета Сунмён Кан Чжон Э.