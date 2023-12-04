Медведчук назвал проигрышем курс на евроинтеграцию для Украины

Евросоюзу не нужен Киев, считает бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз навязал Киеву проигрышный концепт экономической интеграции, вводя все новые и новые ограничения в отношении украинской экономики, все эти действия доказали, что Украина в ЕС никому не нужна. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" он напомнил и о том, что Еврокомиссия в этом году запрещала импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, и о последовавших затем односторонних мерах по запрету на импорт украинской сельскохозяйственной продукции прежде всего со стороны Польши и Венгрии, и о будущем продлении эмбарго со стороны Словакии. "Киеву навязали ложный и заведомо проигрышный концепт европейского вектора экономической интеграции, создали абсолютно дискриминационную зону свободной торговли с ЕС, и все это сегодня дополняется комплексом новых ограничительных мер в отношении украинского бизнеса", - написал Медведчук.

Особое внимание он обратил на продолжающуюся транспортную блокаду в отношении Киева. Так, с ноября польские перевозчики заблокировали движение грузового автомобильного транспорта на крупнейших пунктах пропуска польско-украинской границы и намерены продолжать свои действия до 1 февраля следующего года. Присоединились к ним и польские фермеры. Похожие действия предпринимались и со стороны Словакии, а Венгрия 2 декабря перекрыла въезд для украинского грузового автомобильного транспорта, следующего из Словакии. А участники Международного союза автомобильного транспорта Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы инициировали совместное письмо президенту Еврокомиссии с призывом пересмотреть соглашение, предусматривающее либерализацию международных грузовых перевозок с Украиной, пишет Медведчук.

"Что это, как не открытие экономического фронта ЕС против Украины? На Украине в один голос проецируют катастрофические последствия для экономики в случае продолжения и/или расширения транспортной блокады. Стране прогнозируют скачок инфляции, сокращение объемов внешней торговли и спад экономической активности", - продолжил Медведчук.

Нынешний год, отметил лидер "Другой Украины, в который раз подчеркнул, что Украина в ЕС никому не нужна. "Для нынешней Украины курс на евроинтеграцию - это проигрыш по всем направлениям. Во-первых, проигрыш в экономическом плане: полная сдача своего экономического суверенитета. Во-вторых, проигрыш в политическом плане, сдача политического суверенитета, Украина не будет больше управляться из Киева, а станет бедной, бесправной европейской провинцией. В-третьих, полная потеря своей реальной идентичности, ведь западные хозяева не скрывают, что хотят создать новый народ, очищенный от памяти, веры и моральных устоев прошлого", - подытожил Медведчук.