Вторая группа освобожденных ХАМАС граждан Таиланда вернулась на родину

По информации МИД страны, палестинские радикалы продолжают удерживать в секторе Газа девять таиландцев

БАНГКОК, 4 декабря. /ТАСС/. Вторая группа из шести освобожденных палестинским радикальным движением ХАМАС граждан Таиланда вернулась на родину. Самолет с ними приземлился в аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми). Об этом сообщил таиландский МИД.

Таким образом, число возвратившихся из плена таиландских заложников достигло 29. Палестинские радикалы продолжают удерживать в секторе Газа девять таиландцев.

Власти Таиланда ранее выразили благодарность властям Египта, Израиля, Ирана, Катара, Малайзии и Международному комитету Красного Креста за помощь в переговорном процессе по освобождению заложников, похищенных боевиками ХАМАС в секторе Газа. "Правительство пытается освободить оставшихся заложников. Другие вовлеченные [в переговорный процесс] страны сообщили нам, что они помогут спасти граждан Таиланда, которые находятся в плену", - сказал глава МИД королевства Панпри Пхиттханукон.

"Таиланд призывает все стороны прекратить дальнейшие боевые действия и вернуться к переговорам о продлении перемирия, чтобы нуждающиеся получили гуманитарную помощь. Новых потерь и кровопролития можно избежать, как можно и найти устойчивое решение [конфликта]", - указали в таиландском внешнеполитическом ведомстве. В результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев.