На границе Украины и Польши открыли КПП для проезда пустых грузовиков

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что в очередях на пересечение границы остается примерно 2,5 тыс. грузовых автомобилей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на украинско-польской границе открылся для проезда пустых грузовиков с 02:00 мск 4 декабря. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"С первого часа ночи [по местному времени] на пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" началось оформление грузовых транспортных средств грузоподъемностью более 7,5 тонны, которые следуют через границу пустыми, на выезд с Украины в Польшу. По состоянию на утро было оформлено 30 грузовиков, которые проследовали через границу. Возможности пересечения границы ожидают около 60 грузовиков", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Демченко добавил, что в очередях на пересечение границы на территории Польши остается примерно 2,5 тыс. грузовиков. Продолжается блокировка границы и в Словакии, сообщил он, где в очередях около 650 грузовиков. При этом, по словам Демченко, несмотря на прозвучавшие ранее угрозы заблокировать также границу с Венгрией, движение на этом направлении продолжается.

1 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что замминистра инфраструктуры Сергей Деркач на встрече со своим польским коллегой в Варшаве договорился о пропуске пустого грузового автотранспорта через упомянутый КПП.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. По данным представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, по состоянию на 3 декабря более 2,5 тыс. фур ждут своей очереди на границе с Польшей, чтобы проехать на Украину. Некоторые пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.