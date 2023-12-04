4 декабря, 07:42
Палестино-израильский конфликт

В Палестине рассказали, что число погибших граждан на Западном берегу возросло до 256

По информации Минздрава, два человека погибли в результате израильского обстрела во время операции по задержанию в городе Калькилия

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших из-за действий израильских силовиков на Западном берегу реки Иордан с 7 октября, возросло до 256.

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Об этом сообщил Минздрав Палестины.

По его информации, два человека погибли в результате израильского обстрела во время операции по задержанию в городе Калькилия. "Число погибших на Западном берегу с начала этого года возросло до 464, в том числе 256 с 7 октября", - сказано в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). 

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