В КНДР заявили, что США проявляют двойные стандарты в отношении запусков спутников

Как отметили в Пхеньяне, Вашингтон оправдывает запуск разведывательного спутника дружественной им Республики Корея и вводят санкции за аналогичный запуск КНДР

СЕУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты проявляют двойные стандарты, оправдывая запуск разведывательного спутника дружественной им Республики Корея и вводя санкции за аналогичный запуск КНДР. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного главного управления по аэрокосмической технике КНДР, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Один запуск совершило самостоятельное суверенное государство - КНДР, другой - зависимая, проамериканская Республика Корея. И от этого зависит законность двух похожих пусков. В этой трагической ситуации ясно видно, кто попирает универсальные международные нормы и подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении. Представитель управления назвал двойные стандарты США - "космической трагикомедией".

Он также назвал Республику Корея "военной колонией" США, а цели запущенного южнокорейского спутника - очевидными, если учесть "враждебные" действия США. Он добавил, что продолжение подобного "разбойнического курса" Соединенными Штатами, которые позволяют своим "приспешникам" все, а государствам, с которыми враждуют, отказывают в суверенных правах, грозит серьезной опасностью для мира на планете.

Обладание острым "глазом" для наблюдения за замыслами США и крепким "кулаком" - необходимое условие для обеспечения законных прав КНДР и ее безопасности, добавил он. Ранее лидер КНДР назвал разведывательный спутник "зорким глазом", а ракетные войска - "кулаком". Пхеньян продолжит освоение космоса в соответствии с международными нормами, включая Устав ООН, не оглядываясь на "установленные кем-то" правила и чужие принципы законности.

Государственное главное управление по аэрокосмической технике в соответствии со стратегическим планом по освоению космоса продолжит выполнять свою важную миссию по укреплению потенциала космической разведки, чтобы следить за "военными махинациями" США и враждебных сил.

Запуск двух спутников

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник. Южная Корея успешно запустила аналогичный аппарат с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с американской базы в начале декабря. Австралия, Республика Корея, США и Япония ввели санкции против КНДР за запуск.

В Сеуле и Вашингтоне указывают, что запуск разведывательного спутника нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку при нем используются технологии баллистических ракет. В Пхеньяне настаивают, что имеют право на освоение космоса, включая запуск спутника, особенно на фоне военной активности Республики Корея и США.