Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

По данным пресс-службы главы государства, РуменРадев считает, что в ней нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели

СОФИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Как сообщает пресс-служба главы государства, Радев считает, что в ней нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели.

"Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом", - указал президент, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Ранее депутаты одобрили соглашение между болгарским министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.

За передачу техники проголосовали 152 депутата правящего большинства, против - 57 представителей оппозиционных партий.

Украинской стороне должна была быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.