Украина возмутилась решением Польши прекратить следствие по делу об операции "Висла"

Посол страны в Польше Василий Зварыч заявил, что решение противоречит всем предварительным заявлениям и действиям Варшавы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Киев возмущен решением Варшавы прекратить рассмотрение дела по операции "Висла" и будет добиваться его пересмотра. Об этом в комментарии агентству Укринформ сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Возмущены решением Института национальной памяти Польши о заморозке следствия в отношении <...> операции "Висла". Большинство польских историков убеждены, что это было коммунистическое преступление", - сказал Зварыч.

По его словам, решение противоречит всем предварительным заявлениям и действиям Варшавы. Дипломат отметил, что будет обращаться в Институт национальной памяти Польши и "во все правительственные инстанции". "Мы будем и дальше требовать, чтобы в этой истории была показана истина, а не происходила попытка каким-либо образом замести ее под ковер. Виновные должны быть названы поименно, а преступление осуждено", - резюмировал посол.

28 ноября прокурор главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института народной памяти Польши прекратил расследование решения о проведении операции "Висла". Согласно решению, эвакуация лиц украинской, лемковской и польской национальностей носила превентивный, а не репрессивный характер и осуществлялась из-за массовых убийств местного населения, совершенных подразделениями Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ). В ответ на решение комиссии несколько десятков польских историков, журналистов и общественных деятелей написали открытое письмо в адрес спикеров польского парламента, в котором выразили протест.

Об операции "Висла"

Операция "Висла" - военно-административная акция польских вооруженных сил 27-28 апреля 1947 года по переселению населения других национальностей, преимущественно украинцев, с юго-восточных земель Польши на северные и западные территории страны. Акция была проведена с целью ликвидации известной своими преступлениями против поляков организационной сети ОУН-УПА на территории Польши, члены которой, по данным польских спецслужб, пользовались поддержкой местного населения.

По завершении операции эти организации фактически прекратили свое существование в стране. Парламент Польши в августе 1990 года осудил операцию "Висла", а в июле 2007 года она была также осуждена в совместном заявлении Украины и Польши.