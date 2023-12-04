СМИ: агентов испанской разведки заподозрили в передаче секретной информации США

Национальный разведывательный центр страны и посольство США отказались от комментариев, сообщила El Confidencial

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Суд Мадрида начал расследование в отношении нескольких сотрудников испанского Национального разведывательного центра (CNI) по подозрению в передаче конфиденциальной информации США. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с деталями дела.

Сотрудников CNI подозревают в раскрытии секретных данных, хотя произошедшее также может быть рассмотрено как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства. Издание подчеркнуло, что посольство США в Испании отказалось от комментариев данной информации. Также газете не удалось связаться с Национальным разведывательным центром для получения сведений о его версии событий.

Газета уточняет, что случившееся вызвало возмущение в правительстве Испании, однако оно предпочло как можно более сдержанно отреагировать на инцидент. Как считает издание, способность кабмина королевства выразить свое недовольство Вашингтону ограничено той важностью, которую американская администрация играет во всей сети международных отношений Испании.