СМИ: Зеленский обсуждает военные вопросы в обход Залужного

По словам источника "Украинской правды", в офисе президента Украины генералов делят на "хороших", лидером которых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, и близких к Залужному "плохих"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные вопросы с некоторыми генералами в обход главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, что демотивирует последнего. С такими утверждениями выступает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении Залужного.

По словам собеседника издания, близкого к главнокомандующему ВСУ, в офисе президента Украины генералов делят на "хороших", лидером которых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, и близких к Залужному "плохих". Такая ситуация мешает Залужному командовать войсками, отмечает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая обратила внимание на то, что Залужный отсутствовал на фотографии встречи Зеленского с военными в Харьковской области. Британская газета Financial Times также указывала, что Зеленский перестал появляться на публичных мероприятиях с Залужным.

В последнее время многие украинские и западные СМИ стали писать о возможном конфликте Залужного с Зеленским. Поводом стали статья и интервью главкома в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этих материалов, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома. Представительница пропрезидентской партии Безуглая на этом фоне призвала отправить Залужного в отставку, ряд украинских СМИ сообщили о том, что в отношении ряда близких к главнокомандующему генералов готовятся уголовные дела в рамках расследования отступления ВСУ на юго-востоке в 2022 году.