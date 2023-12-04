Эрдоган обвинил Запад в оказании поддержки Израилю "в убийстве детей" в Газе

По словам турецкого президента, международные организации и СМИ не могут произнести ни слова в защиту своих убитых коллег

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в оказании Израилю "безоговорочной поддержки в убийстве детей" в секторе Газа.

"Западные страны оказывают Израилю безоговорочную поддержку в убийстве детей [в Газе]. Международные организации и СМИ не могут произнести ни слова в защиту своих убитых коллег. Именно они годами читали нам лекции о демократии и праве. Не они ли говорили о свободе слова? Газа послужила лакмусовой бумажкой для глобальной системы. То, чему мы стали свидетелями, показало нам истинное лицо многих структур - от западных демократий до глобальных корпораций. ООН институционально не выдержала испытания Газой", - заявил турецкий президент в ходе выступления в Анкаре.