Финляндия получила €22 млн от ЕК на развитие связи, в том числе с Азией и Америкой

Основную сумму в €19,32 млн получил проект Far North Fiber, координируемый государственной телекоммуникационной компанией Cinia Oy

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) выделила Финляндии более €22 млн на четыре инфраструктурных проекта, в том числе на развитие связи с Азией и Америкой. Об этом сообщает финское министерство транспорта и коммуникаций.

Основную сумму в €19,32 млн получил проект Far North Fiber, координируемый государственной телекоммуникационной компанией Cinia Oy. Он направлен на модернизацию глобальных наземных и подводных кабельных соединений. Far North Fiber - это первая подводная кабельная система большой протяженности, которая соединит Азию с Северной Америкой, Европой и Скандинавией через Северо-Западный проход, сообщает финское министерство.

Остальные финские проекты, получившие финансирование ЕК, направлены на улучшение связи в Лапландии, между Швецией и Финляндией с остальной Европой, а также несколько инновационных разработок.