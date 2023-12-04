Экипаж атакованного в Баб-эль-Мандебском проливе судна не пострадал

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что судно на полной скорости покидает эту зону

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Экипаж торгового судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал в результате инцидента. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил оповещение об атаке с помощью БПЛА в районе Баб-эль-Мандебского пролива, - говорится в заявлении. - Судно сообщило об отсутствии жертв на борту. Судно на полной скорости покидает эту зону".

3 декабря UKMTO сообщил о получении информации об активности беспилотников и, предположительно, взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Позже телеканал Al Hadath, ссылающийся на источники, утверждал, что йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" совершили нападение с помощью беспилотников на британское торговое судно в этом проливе. По версии источников, американские и израильские военные корабли отразили атаку.