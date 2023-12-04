Премьер Испании заявил, что глобальный Юг не должен видеть двойных стандартов Евросоюза

Педро Санчес подчеркнул, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке находится в интересах Европы

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает важным, чтобы страны глобального Юга не усмотрели двойных стандартов со стороны Европы в отношении ближневосточного конфликта.

Он подчеркнул, что Мадрид осуждает атаки радикального движения ХАМАС на Израиль. При этом премьер назвал "невыносимым и неприемлемым" число умерших мирных жителей в секторе Газа с 7 октября.

"Если мы немного углубимся в политическую сферу, я считаю, что есть два очень важных элемента для Испании и Европы: один [связан с] моральными убеждениями, а другой - с геополитикой", - уточнил Санчес в интервью радиостанции Cadena SER.

Премьер напомнил о существовании конфликта на Украине и заявил, что в интересах Европы - стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. "В интересах Европы также, чтобы так называемый глобальный Юг не видел двойных стандартов со стороны Европы в ее политической позиции", - добавил Санчес.