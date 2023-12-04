Лукашенко подарил Си Цзиньпину художественные изделия и белорусские продукты

Белорусскому лидеру председатель КНР преподнес, в частности, шелковую картину с изображенными китайскими горными пейзажами

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптурную композицию под названием "Белорусско-китайская дружба. Один пояс - один путь".

"Наши скульпторы, художники создали эту композицию "Один пояс - один путь", - сказал Лукашенко, видеофрагмент опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". "Руки дружбы" композиции, олицетворяющие две страны, вместе удерживают символический земной шар. Среди других подаренных художественных изделий, которые символизируют Белоруссию и дружбу между двумя странами, - художественно-декоративное панно "Беларусь моя", на котором изображены красоты белорусской природы.

Глава белорусского государства также подарил китайскому коллеге корзину с белорусскими продуктами, а также эксклюзивный набор конфет. "Это продукты, похожие на те, которые мы поставляем в Китай. Это последние новинки", - сказал Лукашенко.

Белорусскому лидеру Си Цзиньпин преподнес, в частности, шелковую картину с изображенными китайскими горными пейзажами. "А я только хотел сказать, чтобы Китай подарил нам картину для Дворца независимости, которая в центре будет стоять. Вот эта будет", - отметил Лукашенко.

На церемонии обмена подарками присутствовал младший сын белорусского президента Николай Лукашенко. Ранее президент рассказал, что его сын Николай учится в Китае - в Пекинском университете.