WP: ИГ укрепляет свои позиции в Сахеле после нескольких переворотов

По данным издания, структуры "Исламского государства" в Западной Африке "набирают силу" в некоторых частях Мали, Нигера и в меньшей степени в Буркина-Фасо из-за "вакуума безопасности, возникшего из-за сокращения западной военной помощи в связи с госпереворотами"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) расширяет свое влияние в Западной Африке из-за ослабления возможностей военных Буркина-Фасо, Мали и Нигера в результате произошедших в этих странах госпереворотов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на оценки экспертов.

По данным издания, структуры ИГ в Западной Африке "набирают силу" в некоторых частях Мали, Нигера и в меньшей степени в Буркина-Фасо из-за "вакуума безопасности, возникшего из-за сокращения западной военной помощи в связи с госпереворотами". Потенциал стран Сахеля в сфере безопасности резко ослаб после вывода французских войск, а также в связи с закрытием миротворческой миссии ООН в Мали, отмечает газета.

Другим важным фактором активизации подразделений ИГ в регионе Сахеля, как пишет издание, является деятельность крупных ячеек террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на границе Мали и Нигера. По оценке экспертов, новым приоритетом ИГ на контролируемых ею территориях будет управление на местах и рекрутирование новых членов группировки.

"ИГ определенно более активна в Сахеле и осуществляет [там] большее количество нападений, как мелких, так и крупномасштабных, чем в Ираке и Сирии", - отметил старший аналитик Bridgeway Foundation Калеб Вайс в беседе с изданием. Между тем, как указал эксперт, важным фактором, сдерживающим рост влияния террористических группировок ИГ и "Аль-Каида" является противостояние между ними.

В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны "Альянс государств Сахеля". Одной из целей объединения будет борьба с группировкой "Исламское государство в Западной Африке", которая проявляет особую активность в регионе Сахель на стыке границ Буркина-Фасо, Мали и Нигера, а также на берегах озера Чад.