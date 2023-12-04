В ХАМАС обвинили в предвзятости прокурора МУС

Карим Хан посетил Израиль и Палестину, но не был в секторе Газа, заявили в движении

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС осудили прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана за то, что тот не посетил сектор Газа в ходе своего визита в Израиль и Палестину. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в его Telegram-канале.

"Визит прокурора МУС Карима Хана в Израиль, а также то, что он вынес суждения о событиях 7 октября без посещения сектора Газа и не удосужился выслушать другую сторону, противоречит элементарным принципам правосудия. Мы решительно осуждаем заявления Карима Хана и его предвзятость в пользу ложных и вводящих в заблуждение версий Израиля, - подчеркнули в движении. - Мы также осуждаем то, что он не обращает внимания на призывы к нему со всего мира посетить Газу, чтобы узнать правду об этнических чистках и геноциде, который там происходит в отношении детей и гражданских лиц".

3 декабря Хан посетил Израиль и Палестину и пообещал провести самое тщательное расследование предполагаемых военных преступлений и с одной, и с другой стороны конфликта. В ходе своего визита Хан встретился с родственниками жертв преступлений, а также палестинским руководством, в том числе президентом Махмудом Аббасом. Прокурор подчеркнул, что конфликт носит сложный характер, однако международное гуманитарное право все равно должно соблюдаться.

Хан также затронул вопрос гуманитарной помощи и сказал, что мирное население должно иметь к ней своевременный доступ и получать ее в необходимых объемах. Однако эта помощь, добавил прокурор, не должна попадать в руки боевиков движения ХАМАС.