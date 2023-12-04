Боевое крыло ХАМАС утверждает, что обстреляло израильский населенный пункт Нирим

Также группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявила об уничтожении в Газе пяти танков и пяти бронетранспортеров армии Израиля

РАБАТ, 4 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об обстреле ракетами израильского кибуца Нирим - населенного пункта, расположенного близ сектора Газа. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале группировки.

Кроме того, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждают, что нанесли ракетный удар по скоплению сил израильской армии к востоку от города Маджин.

В другом сообщении группировки утверждается, что ее бойцы начиная с утра понедельника сумели уничтожить пять танков и пять бронетранспортеров израильской армии на востоке сектора Газа.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.