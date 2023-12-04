США и Австралия проведут первые совместные испытания в области гиперзвука в 2024 году

По данным Defense News, разработка гиперзвуковых аппаратов, которые могут двигаться со скоростью более 5 чисел Маха, стала ключевым пунктом трехстороннего партнерства AUKUS

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США и Австралии проведут первые совместные испытания с использованием технологий в области гиперзвука в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Хайди Шу, его слова приводит еженедельник Defense News.

"Мы очень тесно сотрудничаем, чтобы выяснить, как мы можем интегрировать некоторые из наших экспериментов (в области гиперзвука - прим. ТАСС) в Австрали[йские вооруженные силы]", - сказала она, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния. Первые совместные испытания запланированы на следующий год, этот шаг станет "следующим этапом" в развитии военного партнерства двух стран, добавила она.

Как отмечает еженедельник, разработка гиперзвуковых аппаратов, которые могут двигаться со скоростью более 5 чисел Маха, стала ключевым пунктом трехстороннего партнерства AUKUS, в число котором участвуют США, Австралия и Великобритания. Летом этого года представители Пентагона уже посещали Австралию, чтобы обсудить возможное сотрудничество в этой области.

Австралия и США проводят совместные исследования в области гиперзвука уже на протяжении более 15 лет, напоминает Defense News. В 2017 году они завершили работу над секретным проектом HIFiRE (Hypersonic International Flight Research Experimentation, Международная экспериментальная программа исследования гиперзвукового полета), в рамках которого они разработали образцы высокоскоростных вооружений и систем, а также провели серию летных испытаний. В 2020 году эти страны запустили совместную программу SCIFiRE (Southern Cross Integrated Flight Research Experiment - Комплексный летно-исследовательский эксперимент Южного Креста), целью которой стала разработка высокоточной ударной ракеты для тактических истребителей, которая может двигаться со скоростью 5 чисел Маха.

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году, в его рамках предполагается также вести разработки новейших вооружений. Белый дом допускал, что это партнерство может быть расширено за счет других союзников США в Европе и Азии.