СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд

Валерий Залужный также якобы пожаловался министру обороны США Ллойду Остину на вмешательство офиса президента Украины в управление войсками

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350-400 млрд для "деоккупации Украины". Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров во время недавнего визита главы Пентагона в Киев.

Американскому гостю представили эти расчеты, а также "предварительные идеи" Генштаба ВСУ по перспективному планированию. "Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", - рассказал источник "Украинской правды". По его данным, Киев также попросил у Вашингтона "$350-400 млрд".

Кроме того, Залужный якобы пожаловался Остину на вмешательство офиса президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками. "Ну, ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", - заявил высокопоставленный военный.

Проблемы с поставками

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год. С подобными же обещаниями выступил и Остин, заявив, что Вашингтон на 50% нарастил финансирование производства боеприпасов в связи с высокими показателями расходования американских снарядов Киевом. При этом, как сообщала американская телекомпания ABC, поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились "более чем на 30%" с начала операции Израиля в секторе Газа в октябре.