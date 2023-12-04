Белый дом сообщил Конгрессу, что у США закончатся средства для помощи Киеву к концу года

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у страны "нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо к лидерам Конгресса, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги - и почти закончилось время", - приводит агентство выдержку из письма начальника управления. По словам Янг, бездействие законодателей "поставит Украину на колени на поле боя, что не только поставит под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличит вероятность военных побед России".

Как пишет агентство, Белый дом хочет, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Украине. Республиканцы хотят увязать помощь Киеву с финансированием безопасности на границе с Мексикой. Дискуссии по этому вопросу пока не привели к каким-то конкретным результатам, Сенат Конгресса 15 декабря должен уйти на рождественские каникулы.

Запрос на помощь Украине и Израилю

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.