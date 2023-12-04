Премьер Палестины недоволен призывами стран к Израилю лишь сократить число убийств в Газе

По словам Мухаммеда Штайе, неспособность наказать Израиль за его преступления привела к тому, что он решил совершить еще больше убийств

РАБАТ, 4 декабря. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе выразил недовольство тем, что в мире звучат призывы к Израилю лишь сократить количество убийств в секторе Газа, а не прекратить агрессию полностью.

"Мы сожалеем по поводу того, что от Израиля требуют сократить количество убийств [палестинцев] вместо того, чтобы потребовать прекращения огня", - приводит слова главы правительства телеканал Al Arabiya.

По словам Штайе, "неспособность наказать Израиль за его преступления привела к тому, что он решил совершить еще больше убийств".

"Израиль стремится переселить палестинцев [сектора Газа] в Рафах. Но мы призываем мир отвергнуть этот план", - сказал премьер-министр.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.