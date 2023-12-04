В выставке вооружений EDEX-23 в Египте примут участие более 400 компаний из 50 стран мира

На мероприятии представят новейшие технологии и решения в сферах обороны и безопасности, а также оборудование, используемое на суше, в море и в воздухе

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Более 400 компаний из около 50 стран мира примут участие в открывшейся в новой административной столице Египта международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX-2023 (Egypt Defence Expo).

На мероприятии, которое проводится в третий раз и продлится до 7 декабря, будут представлены новейшие технологии и решения в сферах обороны и безопасности, а также оборудование, используемое на суше, в море и в воздухе.

Как подчеркнул на церемонии открытия глава Минобороны Египта Мухаммед Ахмед Заки, "выставка служит обмену опытом с целями развития отношений между странами в области оборонной и военной промышленности, повышения потенциала по защите национальной безопасности, а также углубления партнерства и сотрудничества в сфере безопасности с братскими и дружественными странами". "Компании-производители будут предлагать оружие и технику, чтобы их приобретали правительства братских и дружественных стран для поддержки своих вооруженных сил и сдерживания в целях сохранения безопасности и стабильности и достижения устойчивого развития", - сказал египетский министр.

"Сильная египетская нация со своей историей считает, что обладание разумной силой является основной гарантией безопасности и мира", - заявил Заки. По его словам, "нынешние мировые события, особенно чрезвычайно опасный и деликатный поворот, с которым сталкивается палестинское дело, также непродуманная военная эскалация, которая навязывает реальность на местах, направлены на ликвидацию палестинского вопроса". В связи с этим, как считает министр, "мир должен иметь силу, которая защищает его и обеспечивает продолжение его существования".

EDEX проводится под патронажем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси раз в два года. Впервые выставка состоялась в 2018 году. В нынешнем мероприятии, как ожидается, примут участие около 35 тыс. представителей военной промышленности со всего мира. Россия представлена на выставке несколькими компаниями оборонной промышленности.