Израильские власти считают, что большинство погибших в Газе составляют боевики

Заммэра Иерусалима Флер Хасан-Наум подчеркнула, что власти страны "не играют с цифрами", отметив, что происходящее в палестинском анклаве "очень трагично"

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля считают, что боевики палестинского движения ХАМАС составляют основную часть погибших в результате израильской операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заместителя мэра Иерусалима Флер Хасан-Наум.

"Мы не знаем, велико ли число погибших <....>. Я уверена, что речь идет о тысячах, но мы считаем, что большинство из них - боевики, потому что мы сделали все возможное, чтобы превратить эту операцию (Израиля в Газе - прим. ТАСС) в точечную", - заявила она. Хасан-Наум подчеркнула, что власти Израиля "не играют с цифрами", отметив, что происходящее в палестинском анклаве "очень трагично".

Официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра сообщил 3 декабря, что число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 15,5 тыс., более 41 тыс. человек получили ранения.