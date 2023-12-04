В Чехии заявили об уменьшении запасов вооружений в стране

Прага вынуждена сокращать помощь Киеву, отметил премьер-министр республики Петр Фиала

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, это снижает возможности Праги помогать Киеву. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Вене чешский премьер-министр Петр Фиала.

"Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, [следовательно], возможностей помощи", - ответил глава правительства Чехии на вопрос журналиста о снижении объемов чешской военной помощи Украине.

При этом Фиала подчеркнул, что Прага продолжит оказывать поддержку украинской армии, и сообщил о возможностях сотрудничества чешской оборонной промышленности с западными партнерами для помощи Украине.