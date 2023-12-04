ЕК прокомментировала предложение начать в декабре переговоры с Украиной о членстве

Оно является необоснованным, заявила представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не согласна с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который ранее заявил, что предложение этого органа начать в декабре переговоры с Украиной о вступлении в состав Евросоюза - необоснованное. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро, комментируя слова Орбана.

"Мы не считаем, что наше предложение необоснованное. Наоборот, мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу", - сказала она.

По ее словам, Еврокомиссия теперь ждет, когда страны - члены ЕС примут решение по предложению начать переговоры с Украиной о членстве. "Еврокомиссия представила свое предложение, и теперь страны ЕС должны решить относительно следующих шагов на основании этого предложения", - добавила она.

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза должны принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров.

Мнение Орбана

Как заявил ранее Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом вступлении Украины в сообщество. Премьер-министр сообщил, что "Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решение в ЕС принимается только с согласия всех стран", а в данном случае консенсус отсутствует. Чтобы не ставить себя в неловкую ситуацию и не подрывать единство Евросоюза, лучше не выносить этот вопрос на обсуждение участников саммита, считает Орбан. Он посетовал, что предложение Еврокомиссии не отвечает национальным интересам Венгрии, но мнением Будапешта заранее не поинтересовались.

В связи с этим премьер считает, что Евросоюзу "сперва необходимо заключить соглашение [с Украиной] о стратегическом партнерстве, которое может продлиться от пяти до десяти лет, а потом можно будет подумать, как действовать дальше". По его мнению, такое соглашение "позволит Украине приблизиться [к ЕС], а пока разрыв между ними слишком велик". "Когда мы увидим, что можем сотрудничать, мы должны будем поднять вопрос о членстве [Украины в ЕС]", - сказал Орбан, добавив, что это станет возможным "только через много лет".

Орбан пояснил, что Венгрия выступает против начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу, поскольку считает, что она к этому не готова, а последствия такого шага не проанализированы. По его словам, такая же неопределенность существует в отношении территории этой страны. По мнению премьера, не проработан также вопрос о последствиях возможного присоединения Украины к ЕС, в частности влиянии такого шага на европейскую экономику.