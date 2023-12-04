В Грузии запретят юрлицам финансировать политические партии

Согласно законопроекту юридические лица будут подвергаться штрафу в двойном размере от той суммы, которую выделят на пожертвования партиям

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект, по которому юридическим лицам запрещено выделять пожертвования в пользу политических партий. Заседание бюро транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"Вам известно, что приближается активный избирательный год. Очень важным также является своевременное выполнение рекомендаций наших европейских коллег, соответственно, именно по этой причине мы требуем рассмотрения законопроекта в ускоренном порядке", - сказал первый заместитель главы комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили, обосновывая важность законопроекта.

Изменения войдут в закон Грузии "О политическом объединении граждан". Ответственным комитетом назначен комитет по юридическим вопросам парламента.

Согласно законопроекту, инициированному правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", юридические лица будут подвергаться штрафу в двойном размере от той суммы, которую выделят на пожертвования партиям. По словам авторов документа, это ограничение является частью плана борьбы с олигархами, принятие которого является одной из рекомендаций ЕС для получения Грузией статуса кандидата в члены союза. Правительство Грузии на заседании 27 ноября утвердило план по борьбе с олигархами, который планируется представить для согласования Евросоюзу.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих системный подход к деолигархизации в соответствии с заключением Венецианской комиссии.

Ранее Венецианская комиссия опубликовала заключение, выступив за системный подход в борьбе с олигархами в Грузии вместо принятия соответствующего законопроекта, о котором шла речь в 12 рекомендациях (приоритетах) Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата. Комиссия, в частности, призвала власти республики усилить борьбу с коррупцией, сделать прозрачными госзакупки, усилить плюрализм в СМИ, улучшить политику борьбы с отмыванием денег, усилить механизмы контроля финансирования политических партий и предвыборных кампаний. Позицию Венецианской комиссии поддержал и Евросоюз.