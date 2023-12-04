Моравецкий: Польша потребует от ЕС восстановить разрешения для перевозчиков с Украины

Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Польша будет требовать от Евросоюза восстановить систему выдачи разрешений для грузоперевозчиков с Украины. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы очень решительно и однозначно будем требовать [от Евросоюза] восстановления транспортных разрешений для украинских водителей", - цитирует главу правительства интернет-портал onet.pl.

Ранее в понедельник глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что для урегулирования положения с блокадой польскими перевозчиками границы с Украиной "необходимы, с одной стороны, действия на уровне Евросоюза, а с другой - действия украинской стороны".

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях.

Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля прошлого года.