Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" ранее сообщила, что ее бойцы обстреляли Ашкелон

РАБАТ, 4 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило, что обстреляло ракетами Тель-Авив.

"Бригады аль-Кассама" совершили ракетный обстрел Тель-Авива в ответ на убийства сионистами мирного населения", - сказано в заявлении группировки, опубликованном в ее Telegram-канале.

Немногим ранее боевое крыло ХАМАС заявило, что его бойцы обстреляли город Ашкелон на юге Израиля.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщала о воздушной тревоге в центральных районах Израиля, где находится Тель-Авив.